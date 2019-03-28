Alabalık çiftliğine mikro HES kurdu, elektriği bedavaya getirdi

RİZE'nin Çayeli ilçesinde Abdullah Karaoğlu (41), ırmaktan 200 metrelik boru hattı ile sahibi olduğu alabalık çiftliğine su taşıyarak mikro hidroelektrik santral (HES) kurup, elektrik üretti. 10 bin liraya mal olan santral ile aylık ortalama 150 liralık elektrik faturasını bedavaya getiren Karaoğlu, basınçlı su sayesinde havuzlardaki alabalık sayısını da 5'e katladı.Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Abdullah Karaoğlu, Çark Irmağı'ndan 200 metrelik boruyla alabalık çiftliğine basınçlı su ulaştırdı. Karaoğlu, bu suyla çiftlikte mikro hidroelektrik santrali kurdu. Suyun çevirdiği çark sayesinde elektrik üreten Karaoğlu, çiftliği aydınlattı, ısıtmasını sağladı. 10 bin liraya mal olan santral ile aylık ortalama 150 liralık elektrik faturasından kurtulan Karaoğlu, basınçlı su sayesinde de havuzlardaki bin olan alabalık sayısını da 5 bine çıkardı.Basınçlı suyun balık sayısının artmasını sağladığını anlatan Abdullah Karaoğlu, "Basınçlı suyun oluşturduğu bol oksijen sayesinde balık havuzumuzdaki bin balığı, 5 bin balığa çıkardık. Benim tesisatımı gören yukarı bölgelerdeki bazı balık çiftliği sahipleri, 'biz mum ışığında duruyoruz, yardım et bize’ dediler. Fikirleri verdim, yardım ettim, onlar da mutlular. Kendi elektriğimi üretiyorum. Bu kış hem aydınlatma, hem ısınmayı bedavaya getirdim" dedi.'SU AKAR, TÜRK YAPAR'Karaoğlu’nun yeğeni makine teknikeri Sultan Büyükbaş da, “Dayımın yanında destekçiydim, kaynak işlerini ben yaptım. Bölgedeki HES’lerde de çalıştım. Şimdi herkese örnek olacak güzel bir proje çıktı. 'Su akar Türk bakar değil, su akar Türk yapar' sözünü hayata geçirdik” diye konuştu.

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