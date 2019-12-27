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Alabalığın sofralara yolculuğu 14 ay sürüyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde vatandaşların büyük bir bölümünün geçim kaynağı olan alabalığın yumurtadan çıkarak sofralara yolculuğu 14 ay sürüyor. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Malatya, son yıllarda balık üretimiyle...

GENEL 27.12.2019, 10:21

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde vatandaşların büyük bir bölümünün geçim kaynağı olan alabalığın yumurtadan çıkarak sofralara yolculuğu 14 ay sürüyor.
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Malatya, son yıllarda balık üretimiyle de adından söz ettirmeye başladı. Kentin doğu ve batı girişlerinde bulunan Doğanşehir, Darende, Pütürge ve Kale ilçelerinde tatlı sularda yetişen balıklar, kayısıdan sonra önemli geçim kaynağı oldu. Alabalığın en fazla üretildiği Doğanşehir'e bağlı Sürgü Mahallesi'nde bulunan 10 balık restoranı, kendi balıklarını üretip, müşterilerine sunuyor. Alabalık tesisi işleten Ali Eren Çiçek, yılda 400 ton alabalık üretimi yapıyor. Alabalıklar, 14 ay sonunda sofralara sunuluyor.
'BALIKLARIN AĞIRLIĞI 15-20 KİLOYA ÇIKABİLİYOR'
1979'dan beri bu işi yaptıklarını belirten Ali Eren Çiçek, talep olmasına rağmen balıkları ihraç etmediklerini ve yurt içindeki tüketicilere sunduklarını söyledi. Taleplere yetişemediklerini ifade eden Çiçek, balıkların sofralara gelinceye kadar çok meşakkatli bir bakım evresinden geçtiğini belirterek, şöyle konuştu
Yılda 400 ton üretmekteyiz. Kendi ürettiğimiz balıkları tamamen kendi müşterilerimizle tüketmekteyiz. Talep olmasına rağmen ihracat yapmıyoruz. Tamamen yerli ve milli üretime odaklıyız. Kendi ürettiğimiz yemlerle kendi alabalıklarımızı yetiştiriyoruz, hijyenik koşullarda ve doğal olması prensibiyle. Bir balığın yetişme süresi yaklaşık 14 ay sürüyor. Yurt içi ve yurt dışından talepler oluyor. Ancak biz bu talepleri karşılamıyoruz. Hem lezzetimizi vermek istemiyoruz, hem de dediğimiz gibi; yerli ve milli olma odaklı olduğumuz için biz bunu kabul etmiyoruz. Vatandaşların da ilgisi ise normalde deniz kıyısı olmadığı için Malatya ve bölgemiz. 'Alabalık tüketilir mi, üretilir mi' deniliyor, ama bu duvarı yıkmış durumdayız. Bütün ürettiğimiz balıkları kendi vatandaşımıza, yani bölge halkına veriyoruz, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman halkına sunuyoruz. Bu işletmenin ben üçüncü kuşağıyım. Bu işin temelini dedem atmıştı 1979 yılında. Şu anda ise üretimimizi arttırma hedefli ilerlemekteyiz. Ürettiğimiz alabalıklar yaklaşık 15- 20 kiloya, uzunluğu ise 2 metreye kadar çıkabiliyor. Anaç balıklarımızdan yumurta elde etmekteyiz. Sonra yumurta dolaplarına alıyoruz, yumurtadan çıkmasını bekliyoruz ve devamında yetiştirme havuzlarına alıyoruz. Yetiştirme havuzlarında da porsiyonluk hale gelmesi 13- 14 ayı buluyor. Buradan tuzlu su balığı türeticilerine de söylemek istiyorum; bizim balıklarımız soğuk suda yetişiyor. Eti yağlı oluyor. Normalde barajda porsiyonluk hale 7- 8 ayda gelmekte, ama bizim bu kaynak sularında 11 derecede 13- 14 ayda gelmektedir. O yüzden eti daha yağlıdır, deniz balığından daha güzel olduğunu da iddia ediyorum. Buradan sesleniyorum; mutlaka tatlı ve özellikle soğuk su balığını tatsınlar. Balık işleme evresinden sonraki balık artıklarını da kesinlikle çöpe atmıyoruz, geri dönüşüm olarak kedi, köpek ve diğer hayvanlara, diğer canlılara vermekteyiz. Biliyorsunuz balıkları çocuklara da yedirmek biraz zor oluyor. Bununla ilgile de patenti bize ait olan 'Alabalık Pizza'yı geliştirdik ve bu şekilde çocuklarda balıkları gayet iyi olarak sevdirdik.

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