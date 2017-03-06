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Alaattin Çakıcı, ameliyat için hastaneye yattı

Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU F Tipi Cezaevi'nde dün rahatsızlanan Alaattin Çakıcı, ameliyat için yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çakıcı, aracın içinde dua ettikten sonra hastaneye götürüldü. F Tipi Cezaevi'nde...

Alaattin Çakıcı, ameliyat için hastaneye yattı

Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU F Tipi Cezaevi'nde dün rahatsızlanan Alaattin Çakıcı, ameliyat için yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çakıcı, aracın içinde dua ettikten sonra hastaneye götürüldü.
F Tipi Cezaevi'nde yatan Çakıcı, dün akşam saatlerinde şiddetli mide ağrısı şikayetiyle İzzet Baysal Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakıcı'nın hastanenin acil servisinde yapılan tetkiklerinde bağırsaklarında düğümlenme tespit edildi. Doktorların ameliyat kararına direnen Çakıcı, İstanbul'dan gelen oğlu ve yakınları tarafından ikna edildi. Çakıcı, yaklaşık 8 saat hastanede kaldıktan sonra gece yeniden cezaevine götürüldü.
Çakıcı, bugün ameliyat için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen Çakıcı'yı oğlu Ali Çakıcı ve yakınları da yalnız bırakmadı. Dua ettikten sonra cezaevi aracından indirilen Çakıcı, "Rahatsızlığınız nedeniyle başka bir cezaevine nakil talebiniz var mı?" sorusuna, "Hiç bir beklentim yok" dedi. Çakıcı, "16 tane hastalığım var. Kurul raporum var" diye konuştu.
Genel Cerrahi Uzmanı tarafından gerçekleştirilecek operasyon için hastaneye götürülen Çakıcı'nın, ameliyattan sonra bir süre kontrol altında tutulacağı belirtildi. Hastanenin içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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