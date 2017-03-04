Alaattin Çakıcı, 50 jandarma eşliğinde hastaneye götürüldü

BOLU, () - BOLU F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı, 'Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı' (KOAH) nedeniyle, yaklaşık 50 jandarma eşliğinde hastanede tedavi edilerek, tekrar cezaevine götürüldü.

Kuruçay mevkisindeki cezaevinde kalan Alaattin Çakıcı, gece rahatsızlanması üzerine jandarmalar eşliğinde ve polis eskortluğunda cezaevi aracıyla İzzet Baysal Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Çakıcı'nın cezaevi aracından indirilip hastaneye götürülmesi ve içeride muayene edilmesi sırasında jandarmalar geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat süren tedavinin ardından Çakıcı, yine jandarmalar eşliğinde hastaneden çıkarılarak cezaevi aracına götürüldü. Çakıcı, basın mensuplarının referandumla ilgili sorusu üzerine, çıkacak sonuca saygı duymak gerektiğini söyledi. Çakıcı, cezaevi aracıyla yine geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine götürüldü.

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