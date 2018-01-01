Akyakalılar güneşli havanın keyfini çıkardı

FOTOĞRAFLI
MUĞLA'nın Ula ilçesine Akyaka Mahallesi'nde, vatandaşlar yeni yılın ilk gününde güneşli havanın tadını çıkardı. Akyakalıların bir kısmı sahilde yürüyüş yaparken, bazılarınını da köpeklerini gezdirdiği görüldü. FOTOĞRAFLI
01 Ocak 2018 Pazartesi 17:51
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