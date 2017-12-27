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Akyaka'da deniz çekildi

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Bu manzarayla ilk defa karşılaşanlar şaşkınlık yaşarken, Akyakalılar bunun her yıl bu mevsimde meydana gelen bir doğa olayı olduğunu söyledi. Türkiye'nin cennet...

Akyaka'da deniz çekildi
MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Bu manzarayla ilk defa karşılaşanlar şaşkınlık yaşarken, Akyakalılar bunun her yıl bu mevsimde meydana gelen bir doğa olayı olduğunu söyledi.
Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Akyaka'da deniz suyu yaklaşık 25 metre çekildi. Meydana gelen doğa olayıyla ilk defa karşılaşanlar, 'deprem olacak' endişesi yaşadı. Ancak Akyakalılar, bunun her yıl aralık ayında başlayan ve mart ayına kadar devam eden bir doğa olayı olduğunu söyledi.
Deniz suları öğle saatlerinde çekilmeye başlıyor, sabah saatlerine yine aynı seviyesine geri dönüyor. Gel-git nedeniyle yaşanan çekilme bazen 100 metreye ulaşabiliyor. Çekilme meydana geldiğinde eşsiz manzaralar oluşturuyor. Denizin ortasında oluşan kum tepelerinde ise çocuklar oyun oynuyor.
Yaşanan bu doğa olayını, Akyaka'ya yerleşip, burada yaşamaya başlayan gazeteci Cemal Köyük fotoğrafladı. Köyük, Akyaka'ya 2 yıl önce geldiğini ve 2'nci kez bu doğa olayı ile karşılaştığını söyledi.

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