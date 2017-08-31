Akvaryumun yeni konukları inek burunlu vatozlar

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - AVRUPA'nın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'a, Akdeniz'de yaşayan 'inek burunlu vatoz' sürüsü getirildi. Kurban Bayramı tatili için Antalya'yı tercih eden yerli turistler, vatozları yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Antalya'ya gelen tatilciler, bayram tatillerinde otellerine kapanmak yerine alternatif turistik tesisleri dolaşmayı tercih etti. Saat 10.00'da kapılarını ziyarete açan Antalya Akvaryum, kapanış saatine kadar yüzlerce tatilci tarafından gezildi. Yerli turistlerin yarı sıra İran, Rus ve Avrupalı turistlerin de ilgi gösterdiği merkezde sergilenen binlerce balığı ilgiyle inceleyen turistler, köpek balıklarının beslenme saatini kaçırmadı.

Akvaryum içindeki tropik balıklar ise özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Tatilciler, önceki gün akvaryuma salınan bir düzine inek burunlu vatoz balığını da ilk görenler arasında yer aldı. Akvaryum içinde yüzen balık adamlar da camın diğer yanından kendilerini izleyen turistlere el sallayıp fotoğraf çektirdi.

Antalya Akvaryum Genel Müdürü Kemal Kumkumoğlu, bayram tatili süresince gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. Akvaryumun 12 ay boyunca yerli, yabancı binlerce turistin gezip dolaştığı bir tesis olduğunu vurgulayan Kumkumoğlu, "Turizmin başkenti Antalya'da, alternatif turizm tesislerinden birisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemize gelen her turist akvaryumu ve içindeki canlıları görmek için bize uğruyor. Binlerce insan merkezin içinde canlıları inceliyor. Her günün yoğunluğu bir gün öncesinden daha fazlaydı. Bizi çok mutlu etti. Akvaryuma yeni dahil olan inek burunlu vatozları ilk kez görenler çok şaşırdı. Çünkü adeta su içinde kuş misali uçarak yüzen inek burunlu vatozlar, sakinlikleriyle dikkat çekiyor" dedi.

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