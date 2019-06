AKUT'un kahraman babaları

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü babalar, kırmızı tişörtlerini giydiklerinde çocukları için 'süperman'e dönüşüyor. Kahraman babalar, küçük yaştaki kız ve erkek çocuklarına iyi insan olmanın gereklerini, AKUT felsefesini anlatıyor. Babalar Günü öncesi, adsız kahramanlar çocuklarıyla bir yandan oyun oynarken diğer yandan AKUT ekipmanlarını tanıttı.

AKUT İzmir Ekibi’nde çeşitli görevlerde gönüllü olarak faaliyet gösteren babalar, aileleriyle geçirdikleri zamanlardan kısarak operasyonlarda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Operasyon ve tatbikatlarda, acil durumlarda AKUT kıyafetlerini giyip çalışmalara katılan fedakar babalar, bir yandan da küçük çocukları büyürken onlara yardımseverliği aşılıyor. Küçük yaştan arama kurtarma çalışmalarına aşina olan minikler, babalarının izinden gidiyor. Kimi babasının acil durum aramalarını yanıtladığını görüp, onu taklit ederken, kimi de kırmızı AKUT tişörtü giydiğinde babasının bir süper kahramana dönüştüğünü düşünüyor. Bazı zamanlarda çocukları hastayken onları bırakıp operasyonlara gitmek zorunda kaldıklarını anlatan babalar, her şeye rağmen bir canı kurtarmak için gönüllü olarak görev yapmanın mutluluğunun tarif edilemez olduğunu söylüyor.

KÜÇÜK AKUT GÖNÜLLÜLERİ BABALARINI ÖRNEK ALIYOR

Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan, 2,5 yaşındaki Hira’nın babası Murat Mete (40), "2,5yıldır AKUT’ta arşiv birim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Bir deprem seminerinde AKUT gönüllüsü olmaya karar verdim. Eşimle beraber tanıtım toplantısına gittiğimizde eşim hamileydi. Hira’nın şimdiden bilinçlenmesinde fayda var. Çocuklar bizden daha iyi bir gözlemci, şuan yaptığımız her şeyi analiz edip gözlemliyor ve hafızasında yer ediyor. Şimdiden AKUT’la tanıştı, ilerleyen yıllarda da küçük bir AKUT gönüllüsü olacak" dedi.

AKUT İzmir Ekibi’nde kaynak yaratma birim sorumlusu olarak görev alan ve aynı zamanda 5 yaşındaki Elif’in babası olan Ali Ozan Balcı (40), "2,5 yıl önce çevremde tanık olduğum bir boğulma vakasından sonra AKUT gönüllüsü olup insanlara faydalı olmaya karar verdim. 5 yaşındaki kızım AKUT operasyonlarına gideceğim zaman ‘Nereye gidiyorsun?’ diye soruyor, ‘Kedi kurtarmaya, bir can kurtarmaya gidiyoruz’ yanıtını aldığında seviniyor, hoşuna gidiyor. Şuan yaşı ufak ama ona gönüllülüğü aşılamaya çalışıyoruz, faydalı olacağını düşünüyorum. Ailemizle geçireceğimiz zamandan fedakarlık yapıp AKUT’a zaman ayırıyoruz, fakat bir canı kurtarmanın manevi tatmini her şeyin üzerinde" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZA ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

AKUT İzmir Ekibi operasyonel birim sorumlusu Murat Aras (40) ise, 5 yaşındaki oğlu Deniz'in kendisini örnek aldığını belirterek, şöyle dedi:

"Gönüllü olduğum süreçte baba oldum. Şimdi 5 yaşındaki oğlum Deniz de AKUT kültürü ile büyüyor. Bu kültür her riski, yaşanabilecek her afete karşı önlem almayı içeren bir kültür. Biz geç farkında vardık fakat, Deniz daha bebekliğinden beri AKUT’un içerisinde olduğu için şimdiden farkında. AKUT’un acil durum hattı bende kalıyor, insanlar yardım istemek için beni arıyorlar. Bu Deniz’in ilgisini çekiyor. O telefonu alıp kendince benim taklidimi yaparak, ‘AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir Ekibi, hemen ekip gönderiyoruz. Size yardımcı olacağız. Sakin olun, rahatlayın’ gibi konuşmalar yapıyor. AKUT’la ilgili videoları takip ediyor. Ben operasyonlara giderken bana ‘Onlara yardım etmeye mi gidiyorsun, ben de gelmek istiyorum’ diyor. Operasyon haricindeki etkinliklere de beraber gidiyoruz zaten. Afetlere hazır olabilmek için bizim evde aldığımız bazı önlemler var, dolapları duvara sabitlemek gibi. Deniz de bunlara çocuk yaştan hakim, neden bir deprem çantamız olduğunu, yangınlarla ilgili durumları biliyor. Ben babaların çocuklarını şefkatle koruyup üzerlerine kalkan olmaya çalışmasındansa, onları düşünmeye sevk ederek kendi kendilerini korumalarını öğretmesi taraftarı bir babayım. Her baba çocuğu için kahramandır fakat AKUT’un kırmızı tişörtü bizim çocuklarımız için bir süper kahraman anlamı taşıyor. Çocuklarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Oğlum şimdiden fahri AKUT’lu aslında. Bir gün oğlumun ateşi yüksekti, ateşi sürekli kontrol etmemiz gerekiyordu ve operasyon çıktı. Bırakıp çıkmak zorunda kaldım fakat aklım kalmadı. Aile fertlerimizden zaman çalıp başka insanlara yardım etmeye gidebiliyoruz. Fakat bir canı kurtarmak için fedakarlık yapmanın mutluluğu tarif edilemez. Bazen de sahadan çalıp ailemize zaman ayırıyoruz. Beraber hareket ederek, ailemizi de AKUT’un içine sokarak, hem AKUT’ta kalıp hem de ailemizle vakit geçirebiliyoruz."

Medya iletişim bölümünde gönüllü olan Erdinç Ereş (61), "Benim biri 30, biri 36 yaşında iki oğlum var. AKUT’u gönüllülük, yardım severlik, karşılıksız emek vermek olarak düşündüğümüzde çocuk yetiştirme ile hemen hemen eş değer. İyi niyetle iyi insan olmanın gereğini AKUT’ta uygulayabiliyorsunuz. Eşimin ve oğullarım da ne kadar önemli bir iş yaptığımızı zaman içinde anladılar. Kendileri işleri nedeni ile zaman ayırıp gönüllü olamadılar ama önümüzdeki aylarda olacaklarını düşünüyorum" dedi.



