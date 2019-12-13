istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

AKUT Kurucu Başkanı'ndan, doğru bilinen yanlışlar

AKUT Arama Kurtarma Derneği Kurucu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Ferudun Çelikmen, deprem anında ve sonrasındaki ilkyardım sürecinde yapılması gerekenleri anlattı. Özellikle okullarda uygulanan 'sıranın altına sığınma' yönteminin bina...

GENEL 13.12.2019, 11:00
AKUT Kurucu Başkanı'ndan, doğru bilinen yanlışlar
AKUT Arama Kurtarma Derneği Kurucu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Ferudun Çelikmen, deprem anında ve sonrasındaki ilkyardım sürecinde yapılması gerekenleri anlattı. Özellikle okullarda uygulanan 'sıranın altına sığınma' yönteminin bina yıkılırsa hayat kurtarmayacağına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi M. Ferudun Çelikmen, doğru korunma yönteminin ezilse bile yok olmayacak eşyaların yanında hedef küçülterek cenin pozisyonu almak olduğunu belitti.

Deprem anında binaların güvenilirliği kadar nasıl hareket edileceği de önem taşıyor. AKUT Arama Kurtarma Derneği Kurucu Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Acil Tıp bölümünden Dr. Öğr. Üyesi M. Ferudun Çelikmen, deprem sırasında yapılması gerekenler konusunda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti. Binanın sağlamlığı ile birlikte eylem planının şekilleneceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi M. Ferudun Çelikmen, vatandaşların yaşadığı binalara göre eylem planı belirlemesi gerektiğini altını çizdi.

"ALÇAK KATLI BİNALARI 15 SANİYEDE BOŞALTIN"

Dr. Öğr. Üyesi M. Ferudun Çelikmen, "İnsanlar deprem anında genelde okul, iş yeri ve ev üçlüsünde bulunuyor. Gece uyuduğunuz evinizde daha önceki depremlerde bir hasar olup olmadığını araştırmalısınız. Depremde daha önce hasar görmemiş, yeni yapılmış, sağlamlığı üzerine elimizde veriler olan çok katlı, yüksek bir binada oturuyorsak bir yerden bir yere koşturmanın bir anlamı yok. Alçak katlı yeni yapılmış modern binaların çoğunun zaten deprem riski çok fazla yok. Ancak kentlerde genelde çok katlı binalarda oturuyoruz. Çok katlı binaların zemin katlarında sallantı hissettiğiniz anda çıkış yollarından dışarıya yönelmek doğru bir davranıştır. Bu market gibi gün içerisinde insanların toplu halde bulunduğu bütün yerlere uyarlanabilir. Yani alçak katlı binalarda bir şeyler yapmaya vakit var. Alçak katlı binaları ilk sarsıntının ardından en yıkıcı depremde bile 10 ila 15 saniyede boşaltmak doğru davranış. Bunu Van'daki Bayram Oteli'nin ikinci sallantıda yıkılması esnasında gördük. Binayı hızla terk edenler kurtuldular” dedi.

“CENİN POZİSYONU HAYAT KURTARIR”

Deprem esnasında yüksek katlı binalarda koşarak aşağıya inmenin doğru bir davranış olmadığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Çelikmen, şu tavsiyeleri sıraladı:

"Yaşadığınız mekanlarda sevdiklerimizle daha önceden karar vereceğiniz, ezilse bile yok olmayan eşyaların yanına sığınmanız gerekir. Mesela benim yatağımın altında okuduğum kitaplar var. Bina yıkılsa bile ezilse bile yok olmayan eşyaların yanı binanın yatay katmanları arasında kalan kolon ve kiriş gibi betonyer yapıların da yardımıyla yaşam üçgenleri oluşturuyor. Buralarda hedef küçültmek yan yatmak cenin pozisyonu almak kafamızı ve başımızı korumak doğru bir davranış. Deprem anında cenin pozisyonu alan kişiler hayatta kalmıştır. Cenin pozisyonuna geçildiği anda hipodermi dediğimiz ısı kaybı da engellenmiş olur. Çömel kapan durumunda ise göğsünüze kan hücum eder. Bina yıkılmayacaksa bir şeylerin altına girmenin anlamı yoktur. Bina yıkıldığı takdirde de sıra ve masa sizi korumaz. Sıra ve masa binanın yıkılması durumunda fırtınada şemsiyeden medet ummaktan farksızdır."

DEPREM ÇANTASINA GEREK YOK SU VE CEP TELEFONU YETER

Deprem çantası hazırlamanın doğru olmadığına dikkat çeken Çelikmen, "İçeriğinde hiçbir işe yaramayacak olan konserveler, mumlar, radyolar yer alıyor. Bunun kökeni ikinci dünya savaşında Londra’nın bombalanması sırasında metroda mahsur kalan insanların günlerce hayatlarını idame ettirmesi için önerilen yönteme dayanıyor. O çantalarda bulunan konservelerin 2-3 ayda bir yenilenmesi lazım. İhtiyaç olan en önemli şey cep telefonu yanınızda olsun. Gece yatarken çok yakınınızda olmasın fakat kolay uzanabileceğiniz bir noktada olsun. Cep telefonu enkaz altında çok faydalı olur. İnsanların yanında cep telefonu olduğunu varsayarsak bu kişiler sinyalden de bulunur. Bir de bir şişe su size yeterli” ifadelerini kullandı.

"OKULLARDAKİ TATBİKATLAR HER BİNA AYNIYMIŞ GİBİ UYGULATILIYOR"

Okullarda, deprem tatbikatlarında uygulanan yöntemin doğru olmadığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ferudun Çelikmen, yapılması gerekenleri şu sözlerle anlattı:

“Bu şekilde masa ve sıra altına girerek hayatta kalan hiçbir örnek yok. Ancak bu zamana kadar enkaz altından sağ çıkardığımız kişilerin hepsi bir şekilde cenin pozisyonunda yan yatıp hayatta kalan insanlar oldu. Okullar eğer zemin katlarda yer alıyorsa süratle dışarı çıkmak lazım. Ancak daha üst katlarda ise sıraların mutlaka çelik çekme borudan birbirine ilintili olması durumunda sıra aralarına yönlendiriliyor. Sıra ezildiği anda tuzak oluşturuyor. Cenin pozisyonunda sıra aralarına yatmak doğru bir davranış. Ancak sıraların birbirine ilintili olmaması lazım. Çoğu plastik sıralar bina yıkılırsa çocuğu korumaz.”

“RİSK YÖNETİMİ MERKEZİ TEK NUMARADAN GEÇER”

Merkezi tek numara sistemine de değinen Dr. Öğr. Üyesi Çelikmen, “Dünyanın pek çok ülkesinde polis, itfaiye ve ambulans tek hattan koordine ediliyor. Bu tek numara afetlerde hızlı bir şekilde veri tabanı oluşturmalı. Ne kadar ekmeğe ihtiyaç var? ne kadar kan lazım gibi… Olay risk yönetimi ağırlıklı olmak durumunda. Risk yönetiminin temeli de tek numaradan geçiyor” dedi.

“İLKYARDIMDA STREÇ FİLM ÇOK ÖNEMLİ”

İlkyardım konusunda herkesin bilgili olması gerektiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Çelikmen, son olarak şu uyarılarda bulundu:

"Herkesin ilkyardım bilgisine sahip olması lazım. İlkyardım afetlerde çok önemli. Afetlerde en çok insan kurtaran da kişinin en yakınındaki. Sadece afetler değil her türlü acil durum için afet bilgisine sahip olmak gerekiyor. İlkyardım çantalarının da içeriğinin elden geçmesi gerekiyor. İçeriklerinde gereksiz malzemeler mevcut. Mesela streç film ilkyardımda çok önemli  bir malzeme. Ama bunu hiçbir ilkyardım setinde göremeyiz. Streç film hastayı kolay sarıp sarmalayacağınız, depremlerde kullanılacak malzeme. İlkyardım çantalarını gözden geçmesi gerekiyor."

Yorumlar (0)
12°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:42
Güneş 08:14
Öğle 13:03
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9