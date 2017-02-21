Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı
Ahmet Türk: Diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok
"Kürtler özgürleşmeden Ortadoğu özgürleşmez"
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Alman devlet kanalından “Türkiye’de zor durumdaki sığınmacılar organlarını satıyor” iddiası
Alman devlet kanalından Türkiye'deki sığınmacılarla...

AKUT, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı

ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya İlçesi'nde kayalık alanda mahsur kalan keçi, 10 kişilik AKUT ekibi tarafından kurtarıldı. Olay, daha önce Sarıcakaya İlçesi'ne bağılı köy olan Laçin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ulvi Şahin'e ait...

AKUT, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı
ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya İlçesi'nde kayalık alanda mahsur kalan keçi, 10 kişilik AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.
Olay, daha önce Sarıcakaya İlçesi'ne bağılı köy olan Laçin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ulvi Şahin'e ait bir keçi kayalık alanda mahsur kaldı. Köylüler dün akşam AKUT Eskişehir ekibini arayarak yardım istedi. Bölgeye saat 20.00 sıralarında gelen 10 kişilik AKUT ekibi keçiyi kurtarmak için çalışmaya başladı. Kayalara dübel çakarak tırmanış rotası oluşturan AKUT ekibi ip tekniklerini de kullanarak keçinin yanına yaklaştı. Keçi, saat 03.00 sıralarında iplerle indirilip sahibine teslim edildi.
AKUT ekibine teşekkür eden Ulvi Şahin, keçisinin 2 haftayı aşkın süredir kayalıklarda mahsur kaldığını belirterek, "Keçinin yanına kadar gidemiyorduk. Yukarıdan ona yem atıyorduk. Köylüler bu durumu AKUT yetkililerine bildirmiş. Sağolsun onlar da gelip keçimi kurtardı" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.