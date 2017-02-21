AKUT, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı

ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya İlçesi'nde kayalık alanda mahsur kalan keçi, 10 kişilik AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.Olay, daha önce Sarıcakaya İlçesi'ne bağılı köy olan Laçin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ulvi Şahin'e ait bir keçi kayalık alanda mahsur kaldı. Köylüler dün akşam AKUT Eskişehir ekibini arayarak yardım istedi. Bölgeye saat 20.00 sıralarında gelen 10 kişilik AKUT ekibi keçiyi kurtarmak için çalışmaya başladı. Kayalara dübel çakarak tırmanış rotası oluşturan AKUT ekibi ip tekniklerini de kullanarak keçinin yanına yaklaştı. Keçi, saat 03.00 sıralarında iplerle indirilip sahibine teslim edildi.AKUT ekibine teşekkür eden Ulvi Şahin, keçisinin 2 haftayı aşkın süredir kayalıklarda mahsur kaldığını belirterek, "Keçinin yanına kadar gidemiyorduk. Yukarıdan ona yem atıyorduk. Köylüler bu durumu AKUT yetkililerine bildirmiş. Sağolsun onlar da gelip keçimi kurtardı" dedi.

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