banner314

banner325

Son Dakika

AKUT gönüllüleri zorlu görevlere böyle hazırlanıyor

GENEL 02.02.2020, 09:19
AKUT gönüllüleri zorlu görevlere böyle hazırlanıyor
AKUT eğitmenlerince Kocaeli, Bursa ve İstanbul’dan katılan 65 gönüllüye Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan enkaz alanında 2 gün sürecek ‘Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi’ verilmeye başlandı. Eğitimleri tamamlayan kursiyerler, operasyonlarda görev alacak.
AKUT tarafından düzenlenen eğitim ve tatbikata Bursa, Kocaeli ve İstanbul’dan 61 gönüllü ve 4 eğitmen katıldı. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi’nde AKUT eğitmenleri, ‘Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi’ verdi. AKUT Kocaeli Ekip Lideri Abdurrahman Eke, "Burada bulunan alanda kentsel arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Biz geçen sene 27 tane AKUT ekip lideriyle yaptığımız toplantı sonrasında 2020 yılını 'Kentsel Arama Kurtarma Yılı' ilan ettik. Dolayısıyla sadece Kocaeli'de değil, 23 ilde bu eğitimler yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek" dedi. 
'BİR ENKAZDA YAPMALARI GEREKEN HER ŞEYİ ÖĞRENİYORLAR'
Olası bir deprem durumunda afet bölgesinde yetkin ve o işi yapabilecek kapasitede bir eğitim verdiklerini ifade eden Abdurrahman Eke, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımız burada enkaz eğitimi yapıyorlar. Enkaza giriş ve enkazda neler yapmaları konusunda eğitim alıyorlar. Bu eğitimlerden sonra olası bir depremde enkazda nasıl davranmaları gerektikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olacaklar ve operasyona çıkmaya hazır hale gelecekler. Bir enkazda gerekli olan bütün ekipmanlarımız mevcut. Kırıcılar, deliciler, jeneratörler ve buna benzer bütün ekipmanları arkadaşlarımız bugün burada kullanmayı öğreniyorlar. 4 farklı eğitimi aldıktan sonra enkaz alanında yapmaları gereken her şeyi öğreniyorlar. Bu eğitimden sonra arkadaşlarımız artık enkazlarda operasyona çıkabilecekler."
'BİZİM ÇOK HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM'
Türkiye'nin deprem konusunda riskli bir bölgede olduğunu ve her an olası depremlere hazır olunması gerektiğini belirten Abdurrahman Eke, şöyle devam etti:
"Deprem bölgesinde yaşıyoruz ve büyük depremler geçirdik. Beklenen bir Marmara depremi var ve dolayısıyla bizim çok hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Felaket başa gelmeden önce tedbir almak gerekir. Felaket başa geldikten sonra tedbir almanın hiçbir faydası yoktur.' Yani biz bütün tedbirleri deprem olmadan önce almamız gerekiyor. Öncelikle sağlam bir binada oturduğumuza emin olmalıyız ve eğer emin değilsek, binamızın depreme dayanıklılık durumunu bilmiyorsak, öncelikle bunu çözmemiz gerekiyor. Yapısal olmayan tehlikeler de var, diyelim ki eviniz çok sağlam, çok güzel eviniz var ama sabitlemediğiniz bir vitrin ya da bir kitaplık devrilip size veya sevdiklerinize çok ciddi zararlar verebilir. Dolayısıyla evde devrilebilecek ne kadar eşya varsa bunların hepsini hızlı bir şekilde sabitlememiz gerekiyor." 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Şubat 2020
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Başakşehir 20 39
3. Trabzonspor 19 38
4. Fenerbahçe 20 37
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 20 33
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 20 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 20 21
14. Konyaspor 20 19
15. Antalyaspor 20 18
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 20 35
3. Bursaspor 19 33
4. Adana Demirspor 20 31
5. Keçiörengücü 20 29
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 20 28
9. Altay 19 27
10. Fatih Karagümrük 20 27
11. Giresunspor 19 27
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Adanaspor 20 17
16. Osmanlıspor 20 17
17. Boluspor 20 15
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 25 73
2. Man City 24 51
3. Leicester City 25 49
4. Chelsea 25 41
5. Sheffield United 25 36
6. M. United 25 35
7. Wolverhampton 25 35
8. Tottenham 24 34
9. Everton 25 33
10. Newcastle 25 31
11. Southampton 25 31
12. Arsenal 24 30
13. Crystal Palace 25 30
14. Burnley 24 30
15. Brighton 25 26
16. Bournemouth 25 26
17. Aston Villa 25 25
18. West Ham 25 24
19. Watford 25 23
20. Norwich City 25 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 49
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Valencia 22 37
5. Getafe 21 36
6. Atletico Madrid 22 36
7. Real Sociedad 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Granada 22 30
11. Osasuna 21 28
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Real Valladolid 22 25
15. Deportivo Alaves 21 23
16. Eibar 21 23
17. Mallorca 22 18
18. Celta de Vigo 22 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 22 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3