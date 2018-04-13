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Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelliye yeni sandalye

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, akülü tekerlekli sandalyesi ve koltuk değnekleri çalınan engelli Faruk Eryılmaz'a (52) belediye tarafından yeni sandalye hediye edildi. Salihli'de oturan Faruk Eryılmaz'ın...

Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelliye yeni sandalye

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, akülü tekerlekli sandalyesi ve koltuk değnekleri çalınan engelli Faruk Eryılmaz'a (52) belediye tarafından yeni sandalye hediye edildi.
Salihli'de oturan Faruk Eryılmaz'ın 15 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı felç oldu. Eşi ve otizmli çocuğuyla yaşayan Eryılmaz, kazadan sonra yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdürmeye başladı. Eryılmaz'ın "Elim, ayağım" dediği akülü tekerlekli sandalyesi ve koltuk değnekleri, 7 Nisan günü Yörük Mahallesi'ndeki evinin önünden çalındı. Eryılmaz, polise başvurup, şikayetçi oldu. Akülü tekerlekli sandalyesinin çalınmasıyla evden çıkamaz hale geldiğini belirten Eryılmaz, hırsızlara "Elinizi vicdanınıza koyun, tekerlekli sandalyemi geri getirin" diye seslendi. Eryılmaz'ın bu çağrısı, ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı.
Olayın duyulmasının ardından Salihli Belediyesi tarafından Faruk Eryılmaz'a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Eryılmaz'a yeni sandalyesini teslim eden Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda, "Engelli vatandaşımıza yönelik yapılan bu vicdansızca hırsızlığı kınıyorum. Engelli vatandaşımızın mağduriyetini giderdiğimiz için de mutluluk duyuyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde engelli vatandaşlarımızın engellerini ortadan kaldırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 
Bedensel engelli Faruk Eryılmaz ise "Allah'a şükürler olsun. Eskisi gibi rahatça gezip, dolaşıp, kendi işlerimi görebileceğim. Belediye Başkanımız Zeki Kayda ile şans yüzüme güldü. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

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