banner314

banner325

Son Dakika

Akülü araçlarına sırayla binerek simit satıyorlar

DENİZLİ'de yaşayan ve tek akülü sandalyelerini ortak kullanan, bedensel engelli Gürkan- Rahime Tan (43) çifti, seyyar tezgahta simit ve poğaça satıyor. Rahime Tan, "Biz balık değil balık tutmayı istedik. Hayat mücadelemizi sürdürüyoruz"...

GENEL 14.11.2019, 10:04
Akülü araçlarına sırayla binerek simit satıyorlar
DENİZLİ'de yaşayan ve tek akülü sandalyelerini ortak kullanan, bedensel engelli Gürkan- Rahime Tan (43) çifti, seyyar tezgahta simit ve poğaça satıyor. Rahime Tan, "Biz balık değil balık tutmayı istedik. Hayat mücadelemizi sürdürüyoruz" derken, eşi Gürkan Tan ise "İşimizdeki zorlukları el birliğiyle aşıyoruz. Evde kalmayı değil hayatın içinde olmayı seviyoruz" dedi.
Denizli'de yüzde 51 bedensel engelli Gürkan ve eşi yüzde 40 yürüme engelli Rahime Tan, 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine tahsis ettiği seyyar tezgahta simit ve poğaça satarak, hayatlarını sürdürmeye başladı. Her gün saat 07.00'de Denizli Devlet Hastanesi önündeki seyyar tezgahlarını açan Tan çifti, fırından aldıkları taze simit ve poğaçaları satıyor. Müşterilerini güler yüzle karşılayan çift, iş hayatında engelleri yardımlaşmayla aşıyor. Çiftten biri poşeti açarken, diğeri de talep doğrultusunda simit veya poğaçayı yerleştiriyor. Fiziksel engellerine rağmen çalışma hayatının içinde yer almayı tercih eden çift, 10 saatlik mesailerinin ardından yine birbirine destek olarak eve dönüyor. Yorucu çalışma temposu içinde yaşamlarını sürdüren çift, evden işe giderken, toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Bedensel engelli çift, belediye otobüsünden indikten sonra 10 dakikalık mesafeyi akülü tekerlekli sandalyeye sırayla binerek, gidiyor.
'BİZ BALIK DEĞİL BALIK TUTMAYI İSTEDİK'
İşlerini severek, yaptıklarını belirten Rahime Tan, "Kışın soğuk ve yağmurda, yazın ise sıcak havalarda çalışıyoruz. Biz balık değil balık tutmayı istedik. Hayat mücadelemizi sürdürüyoruz. Eşimle birlikte işe gidip geliyoruz. Tekerlekli sandalyeye bazen eşim, bazen ben biniyorum. Eşim bindiğinde ben bastonumla birlikte tekerlekli sandalyeye tutunarak yürüyorum. Hayatta iyi ve kötü günlerimizde beraberiz" diye konuştu. 
Gürkan Tan ise zorluklara eşiyle birlikte göğüs gerdiğini dile getirerek, "İşimizdeki zorlukları el birliğiyle aşıyoruz. Evde kalmayı değil, hayatın içinde olmayı seviyoruz. Bu şekilde gelirimizi elde ediyoruz. Hem para kazanıyoruz hem de toplumla iç içe yaşıyoruz. Rızkımızın peşinde koşmaya devam ediyoruz. Yağışlı ve soğuk havalarda işimiz zor oluyor. Ancak bu zorluklara birlikte göğüs geriyoruz. Kendi işimizi yapıp, anlımızın teriyle, onurumuzla işimizi yapıyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:44
Öğle 12:54
İkindi 15:29
Akşam 17:53
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6