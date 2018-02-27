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(aktüel görüntüyle 1) MASLAK METROSUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI

Haber: Zeki GÜNAL - Özgür EREN -  Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa 1 kişi düştü. Düşen kişi yaklaşık 1 saatlik...

Haber: Zeki GÜNAL - Özgür EREN -  Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL

Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa 1 kişi düştü. Düşen kişi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İTÜ Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerdeki çökme sonucu 1 kişi oluşan boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu boşluğa düşen kişi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Adının Mehmet Ali Erik olduğu belirtilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


İBB:  BİR VATANDAŞ TEHLİKELİ BÖLGEYE GİRMİŞTİR

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yazılı açıklama yaptı

Yapılan açıklama,  "Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'nda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tabelasını dikkate alamayarak  bir vatandaş tehlikeli bölgeye girmiştir. Bu sırada tamiratı yapılan merdiven tambur boşalması olunca basamaklar çökmüş vatandaş altına düşmüştür. Vatandaşın hayati tehlikesi bulunmuyor" denildi.

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