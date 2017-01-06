(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER) ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YARIM SAAT YAPILAMADI

DHMİ,7-8 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dün bir açıklama yaparak Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin haftasonu yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirmişti. Bu arada, THY 29 uçağını başka meydanlara yönlendirdiğini duyurdu.
395 SEFER İPTAL
Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda yarın yapacağı 257 seferini iptal ederken, Pegasus Hava Yolları bugün ve yarın 112 seferini iptal etti. Atlasglobal ise bugün, yarın ve yarından sonra 20 seferini, Onur Air ise 6 seferini iptal etti. Böylelikle bugün toplam 395 sefer iptal edilmiş oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda görüş mesafesinin 550 metreye kadar düştüğü öğrenildi.