Ersan SAN - Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Hadımköy'de plastik fabrikasının deposunda bir patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 4 yaralı hastaneye götürüldü.
(Aktüel Görüntü) Plastik fabrikasında yangın; 4 yaralı (2)
Ersan SAN - Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Hadımköy'de plastik fabrikasının deposunda bir patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 4 yaralı hastaneye götürüldü.
25 Ocak 2017 Çarşamba 18:51
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