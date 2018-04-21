(Aktüel Görüntü) Kılıçdaroğlu: Salı'yı bekleyelim (2)

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,() CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Parti Meclisi Salı günü toplanacak. Oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri olmalı. Bunların üzerinden üyelerimizin düşüncelerini alacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyareti sonrası açıklama yaptı. Saat 14.00 sıralarında geldiği cezaevinde yaklaşık 1 saat kalan Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun moralinin iyi olduğunu belirterek, " Gündemi yakından izliyor. Elbetteki biran önce buluşmak istiyor. Biz de arzu ediyoruz. İnşallah tekrar parlamentoya milletvekili olarak seçilecek. Uzun süerdir haksız yere yattığını tüm dünya biliyor. Adaletsizliğin sone ermesi lazım. Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce karar verip bu adaletsizliği gidermesi gerekiyor. En büyük arzumuz bu. Yoksa seçimle tekrar seçmenle buluşması parlamentoya gelmesi onu rahat ettirmiyor. Onun en büyük arzusu adaletin tecelli etmesi" diye konuştu. "HAZİRAN'DA SEÇİME GİTMEMİZ SON DERECE GÜZEL VE İYİDİR" Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki bir soruya Kılıçdaroğlu, "Parti Meclisi Salı günü toplanacak. Oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri olmalı. Bunların üzerinden üyelerimizin düşüncelerini alacağız. Tek adam rejimine karşı çıkan bir partiyiz., Parti Meclisi'miz var. İstişare yapmadan, konuşmadan birinin çıkıp 'Ben olacağım' anlayışında olan parti değiliz. İktidar partisinin düşüncesi o. 'Tek adam herşeyi yerine getirsin, liyakat olmasın' diyorlar. Biz de demokrasiyi savunuyoruz. Ülkemizde huzur, barış, adalet istiyoruz. Bütün bu koşulları yerine getirebilecek bir aday belirleyceğiz. Bu aday kamuoyu önüne çıkıp düşüncelerini aktaracak. Çok dar bir süre de yok. Makul bir süre var. Kamuoyu bunu baskın seçim olarak algılıyor ama biz erken seçim bekliyorduk. Çünkü onlar Türkiye'yi yönetemiyor. Bir parti düşünün mecliste çoğunluğu var. KHK çıkarma yetkileri var. Ama buna rağmen 'Biz yönetemiyoruz. Erken seçime gitmek istiyoruz' diyorlar. Bunların milletin yakasından düşmesi lazım. Ne hale getirdiler memleketi. Haziranda seçime gitmemiz son derece güzel ve iyidir. Demokrasi ve adaletten yana olan işsizliği yok etmekten yana olanların biraya gelebileceği bir dönemi, huzur istiyoruz" şeklinde yanıtladı. "SALI'YI BEKYELİM" Kılıçdaroğlu, ittifak olup olmayacağıyla ilgili " Salı'yı bekleyelim. Temel beyle görüşeceğiz. Pazar günü Akşener ile görüşmeler yapacağız" yanıtını verdi.