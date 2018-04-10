(Aktüel Görüntü) İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: 3 ay içinde bu hastaneyi aynı şekilde faaliyete geçireceğiz (1)

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şuanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz" dedi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Memişoğlu daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kemal Memişoğlu, "Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için çok önemli. O nedenle bu hastaneyi Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda çok kısa zamanda yeniden bu milletin hizmetine vereceğiz. Şuanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.