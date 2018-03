(Aktüel Görüntü) Erdoğan: 3 bin 731 terörist etkisiz hale getirildi

Taner YENER - Harun UYANIK / İSTANBUL () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatında 3 bin 731 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. "ÇATLASANIZ DA, PATLASANIZ DA BİZ HAK HAKİM OLUNCAYA KADAR BU YOLA DEVAM EDECEĞİZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ilerledikçe, yükseldikçe, kendi kararlarını alıp kendi imkanlarıyla uygulamaya koydukça; rahatsızlık açıklamaları, endişe beyanları hatta ufak çaplı da olsa politika değişikliği sinyalleri gelmeye başladı. Dikkat ederseniz, Türkiye'nin Afrin operasyonundan ve Afrin şehir merkezine girmesinden rahatsız olanlar, bölgemizdeki insanlık dışı görüntüler karşısında derin bir sessizliğe gömülmüşlerdir. Mesela, Doğu Guta'da binlerce sivil ağır silahlarla katledilirken bunlar hiç rahatsız olmadı, İdlib'de bir okulun öğrencilerinin savaş uçaklarıyla katledilmesinden bunlar hiç endişe duymadılar. Bölücü teröristlerin, ailelerinin elinden zorla kopardığı ve akıbetleri meçhul olan binlerce 13-14 yaşındaki çocuktan bunlar hiç rahatsız olmadı. Mesela Almanya'da hemen her gün bir camimizin bölücü teröristler veya ırkçılar tarafından saldırıya uğraması, bunlarda hiçbir endişeye yol açmıyor. İsveç'te, Hollanda'da benzer saldırlar... Bunlar hiç rahatsız etmiyor. Filistin'de sivil halka uygulanan zulümden bunlar hiç rahatsız olmuyor. Arakan'da binlerce insanın sırf inançlarından dolayı evlerinden edilmesi, bunların on binlercesinin insanlık dışı işkencelerle katledilmesi bunlarda hiçbir tesire yol açmıyor. Bunların duyarlılığı sadece Türkiye'ye karşıdır. Çatlasanız da, patlasanız da biz hak hakim oluncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Çünkü bunların vicdanları nasırlı. Türkiye husumeti dışında, kıllarını dahi kıpırdatmazlar" diye konuştu. "HERKESLE DOST OLMAK ZORUNDA DEĞİLİZ" Erdoğan, "Haklarını yememek lazım. Elbette batı da insan hakları konusunda samimi hassasiyeti olan pek çok kişi var. Mesela 2003 yılında haksız yere evi yıkılan bir Filistinliyi korumaya çalışırken buldozerler tarafından ezilerek katledilen Rachel Corrie'yi unutmayız. Bunun gibi daha çok sayıda örnek var. Bizim itirazımız batı yönetimlerinin sergilediği ve ahlaki hiçbir izahı olmayan çifte standartlara. Türkiye siyasette, ekonomide, diplomaside özellikle de süratle mesafe aldıkça bu tarz husumetlerin süreceği açıkça ortada. Bu durum karşısında yapmamız gereken tek şey, daha çok çalışmak, daha başarılı olmak, daha büyük kazanımlar elde etmektir. Kendimizi bu konuda geliştirdikçe kör husumetlerin yerini, uzlaşma ve işbirliği çabalarının alması kaçınılmazdır. Herkesle dost olmak zorunda değiliz. Ama çıkarlarımızın uyuştuğu herkesle müttefik olabilir" şeklinde konuştu. "BİZE UZATILAN HİÇBİR SAMİMİ ELİ HAVADA BIRAKMADIK, BIRAKMAYIZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz dost edinmeye mecburuz, düşmanları azaltmaya... Buna çok çalışacağız, buna gayret edeceğiz. Şimdi bir cumhur ittifakı oluşuyor. Cumhur ittifakıyla işte biz bu mesafeyi alıyoruz. Azı olan konuşabilir hiç önemli değil. Biz cumhur ittifakıyla Türkiye'de bir değişimi dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu ittifakı da bildiğiniz gibi MHP ile beraber partimiz yapıyor. Bunun artık yetkili kurullarda kararını verdik. Adımımızı da attık. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Tabi bunu hazmedemeyenler yok değil var. Olacak. Niye? Zira Ak Parti ile MHP'nin böyle bir birleşme böyle bir cumhur ittifakı yapması hasımları çıldırtıyor. Onların da kimler olduğu belli. Hakiki dostlarımızın kimler olduğunu biliyoruz ve onlarında el üstünde tutuyoruz. Bunun yanında bir müttefikimiz olduğunu iddia edenler var, bir de gerçek müttefikimiz olduğunu iddia edenler var. Onların da kimler olduklarının gayet iyi biliyoruz. İster dostluk için olsun, ister belirli bir alanda iş birliği için olsun bize uzatılan hiçbir samimi eli havada bırakmadık, bırakmayız. Ama aynı eli yumruk olup üzerimize geliyorsa, kimse kusura bakmasın ona da karşılık vermesini biliriz" şeklinde konuştu. "3 BİN 731 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün itibariyle Afrin'deki mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor ve Afrin'de iş bitmeyecek. Afrin'in devamı var. İdlib var, Mümbiç var, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle bunun bütünleşmesi var. Zira bütün mesele oradaki mağdur, mazlum kardeşlerimizi bir an önce yerlerine kavuşturmak yatıyor. Salona girerken sordum, 'sayı itibariyle ne kadar terörist etkisiz hale geldi?' Aldığım rakam şu; 3 bin 731 terörist etkisiz hale getirilmiş. Tabi şehitlerimiz de var ancak şehitler işte bu teröristlerin bu noktaya gelmesinin vesilesidir ve onun asıl bereketi onlardır" dedi.