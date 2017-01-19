(Aktüel Görüntü ) Düşen uçağın mürettebatının cenazeleri İstanbul'a getirildi
19 Ocak 2017 Perşembe 12:28
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