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(Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Nusretiye Cami'nin açılış törenine katıldı

Gülseli KENARLI - Can EROK -İSTANBUL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan restore edilen Nusretiye Camii'nde cuma namazı kılıp açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki...

Gülseli KENARLI - Can EROK -İSTANBUL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan restore edilen Nusretiye Camii'nde cuma namazı kılıp açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki Nusretiye Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de açılışta yer aldı. Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra camide yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Nusretiye Camisi'nin açılış töreninde, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın okuduğu duanın ardından konuştu. Erdoğan, 2. Mahmud tarafından 1823-1826 yılları arasında Krikor Amira Balyan'a yaptırılan Nusretiye Camii'nde zaman zaman restorasyonların yapıldığını belirterek, "Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının anısına bu camiye Nusretiye Camii adı verilmiştir. Yani nusret, kurtuluş... Kimden? Yeniçerilerden. Bugünlere geldi, o gündür bugündür Müslümanlar bu mabedini, bu camisini kullanıyor" dedi. “TARİHİNİN EN KAPSAMLI RESTORASYONUDUR" Restorasyon hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Harim, 15 metre çapında büyük bir kubbeyle son cemaat yeri ise üç küçük kubbeyle vezir bölümü ve hünkar mahfili bölümleri, kırma çatıyla girişteki galeri ve yan galeriler çapraz tonozlarla örtülüdür. Kubbe bunun yanında pandantifler, müezzin mahfili, son cemaat yeri ve hünkar kasrının üst örtüsü tümüyle kurşun kaplıdır. Caminin batısında taş avluda yer alan şadırvan, 10 ince sütun üzerine sivri, konik çatılı olup, 12 çeşmelidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 13.08.2012 tarihinde ihale edilen Nusretiye Camii'nin restorasyonu 32 milyon 945 bin liraya mal olmuştur. Yapı, 1955-1958, 1980-1992 yılları arasında yine defaatle çeşitli restorasyonlar görmüştür. Cumhuriyetten sonra bu arada yine 55, 58 yılları arasında yapılan kısmen kapsamlı da olsa sonrasında bazı onarımlarla yüzeysel olarak elden geçirilmiştir. 2012-2017 yılları arasındaki, tarihinin en kapsamlı restorasyonudur" diye konuştu. CAMİYE DAVET ETTİ Erdoğan, “Tamamen kullanılmaz durumda olan ve Sultan 2. Mahmut'un misafirlerini ağırladığı oda olarak nitelendirilen baş oda, restorasyon sonucu yeniden açılmıştır. Tophane semtimizde boğazın yine kenarında yer alan bu muhteşem eserimizin, tüm Müslümanlara hayırlı olmasını, hele hele mübarek Ramazan-ı şerifin öncesinde Nusretiye Camimizi de devreye alışımızın çok hayırlı olacağına inanıyorum. Bu vesileyle Müslüman kardeşlerim, herhalde Ramazan'da bazı teravihlerini, gerekirse sabah namazlarını burada geçirirlerse Nusretiye Camii çok daha şenlenecektir" şeklinde konuştu.

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