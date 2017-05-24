(Aktüel Görüntü ) Bahçeli: Turizm, çıtanın gerisinde

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, turizmde Türkiye'nin çıtanın gerisinde olduğunu belirterek, "Bizler özellikle turizmdeki darboğazı yakinen takip ediyor, yaşanan sorunlar karşısında çözüm yolları üretmekten geri durmuyoruz" dedi.



Devlet Bahçeli, Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyenin 304 milyon lira yatırımla 216 projesinin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. 'Devlet Bahçeli' plakalı otomobille geldiği tören alanında Bahçeli, top atışlarıyla karşılandı. Törende konuşan Bahçeli, partisinin millet için yapılan ve yapılacak her hizmet ve eserle iftihar ettiğini belirterek, Türkiye'nin gelişmesinde tek bir çivi çakanların bile kendileri için kıymeti olduğunu söyledi.



ALANYA'NIN TARİHİ TÜRKİYE'NİN ASİL RUHU



Antalya'nın hem Akdeniz'in incisi hem de dünyaya açılan penceresi olduğunu belirten Bahçeli, Antalya'nın gözbebeğinin de Alanya olduğunu aktardı. Alanya'nın hoşgörünün, dostluğun ve Türk milletinin misafirperverliğinin somutlaştığı turizm kenti olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:



"Alanya'nın etrafını çevreleyen Selçuklu şaheseri olan kalemiz adeta turizm amacıyla gelenleri sevgiyle kucaklayan bir sembol haline gelmiştir. Belediyemizin armasında bulunan çift başlı kartal Alanya'nın dünyaya bakışını özetlemiştir. Bir yüzü doğuya diğer yüzü batıya dönük çift başlı kartal dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize kucak açmış, farklı milletlere ev sahipliği yapmıştır. Alanya'nın çehresi Türkiye'nin huzurudur. Alanya'nın tarihi Türkiye'nin asil ruhudur."



'TURİZMDEKİ DARBOĞAZI TAKİP EDİYORUZ'



Huzur arayan herkesin ilk tercihinden birisinin de Alanya olduğunu vurgulayan Bahçeli, Alanya'nın muazzam kültürel dokusu ve turizm merkezi olmasının yanı sıra sorunları da olduğunu aktardı. Bahçeli, "Ne yazık ki mevcut durumda arzu ettiğimiz turizm, çıtanın gerisindedir. Özellikle geride bıraktığımız yıl bazı oteller, turizm sezonunun henüz orta yerinde kapılarını kapatmak durumunda kalmıştır. Kayba uğrayan sadece işletme sahipleri olmamış, evine ekmeğini götüren turizm çalışanları da zor günler geçirmiştir. Hepinizin malumudur ki Rus uçağının düşmesinden sonra bu sorun daha da belirgin hale gelmiştir. Son zamanlarda bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan kimi sorunlar da ortadadır. Unutmayınız ki, bizler özellikle turizmdeki darboğazı yakinen takip ediyor, yaşanan sorunlar karşısında çözüm yolları üretmekten geri durmuyoruz" diye konuştu.



'TURİZMDEKİ SORUNLAR AŞILMAK ZORUNDA'



Devlet Bahçeli, turizmle ilgili yaşanan sıkıntıların aşılmasına yönelik önerilerini bir raporla iktidarın ve kamuoyunun dikkatine sunduklarını hatırlattı. Bahçeli, şöyle devam etti:



"İnancım odur ki Allah'ın izniyle bu yıl geride kalan yıldan daha bereketli olacak, turizmle alakalı mevcut sorunlar aşılacaktır. Kaldı ki aşılmak mecburiyetindedir. Böylelikle Alanya'nın zengin dokusu tekrar canlanacak, turizm cenneti olan şehrimiz yeniden hak ettiği seviyelere yükselecektir. Diğer yandan içerisinde bulunduğumuz yılda Alanya'nın bazı doğal afetler yaşadığını ve bundan da çiftçilerimizin etkilendiğini biliyorum. Bir turizm merkezi olmasının yanında tarımsal açıdan da ülkemize son derece önemli katkıları olan Alanyalı çiftçi kardeşlerimin meselelerini dikkatle takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum."



ALANYA'NIN İL OLMA TALEBİ



Konuşmasının ardından vatandaşların Alanya'nın il olması için açtıkları pankartı gören Bahçeli, "Böyle mütevazı, olgun, anlayışlı bir talebe, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi uygulamasına geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılık vermesini biz de sizin gibi istiyoruz" dedi.



Konuşmanın ardından Bahçeli beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti. Açılış törenine MHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.