(Aktüel Görüntü) Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

Hakan KAYA-Ozan URAL-Hasan YILDIRIM- Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, () ASYA ile Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'nden ilk araç geçişleri Kazlıçeşme ve Göztepe'den eşzamanlı olarak saatt 07.00 itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Salı günü açılışı gerçekleştirilen ancak sinyalizasyon çalışmaları tamamlanamadığı için trafiğe açılamayan Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler Kazlıçeşme ve Göztepe güzergahından eş zamanlı olarak saat 07.00 itibariyle yapıldı. Sürücüler sabah 07.00'da geçiş için tüneli kullanmaya başladı. Dubaları kaldırmasıyla araç geçişine açılan Avrasya Tüneli'nden ilk geçen sürücülere çiçek, güvenlik broşürü ve anahtarlık hediye edildi. AVRASYA TÜNELİ HAKKINDA Kazlıçeşme-Göztepe hattında gerçekleştirilen Avrasya Tüneliyle iki kıta arasındaki yolculuk 15 dakikaya inecek. Tünelde maksimum hız saatte 70 kilometre olarak belirlenirken, geçiş ücretleri yılbaşına kadar otomobil için 15 minibüsler için ise 22,50 Türk Lirası olacak.