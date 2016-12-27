Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Aktepe'yi de kazmaya başladılar

İZMİR'in Gaziemir İlçesindeki Aktepe Mahallesi'nde define avcıları tarafından kaçak kazı yapılıp, çukurlar açıldı. Boş arazide kazı yapan definecilerin kral mezarı aradığı sanılıyor. İzmir'de efsanelere inanan define avcıları,...

Aktepe'yi de kazmaya başladılar
İZMİR'in Gaziemir İlçesindeki Aktepe Mahallesi'nde define avcıları tarafından kaçak kazı yapılıp, çukurlar açıldı. Boş arazide kazı yapan definecilerin kral mezarı aradığı sanılıyor.
İzmir'de efsanelere inanan define avcıları, Kadifekale'de henüz gün yüzüne çıkmamış antik tiyatro, Taslı Çeşme Sokağı'nda bulunan hamam kalıntısı, İplikçi Dede Türbesi gibi yerlerden sonra şimdi de gözünü Gaziemir'in Aktepe Mahallesi'ndeki boş araziye dikti. Bu bölgede kazı yapan defineciler, yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur açtı.
Mahallede oturanlar, yıllardan bu yana bölgede bir kral mezarlığı, altın ve kilise olduğu söylentilerinin yaygın olduğunu dile getirirken, hazine avcıları, ellerine geçen hayali define krokileri ile kenti delik deşik ediyor. Buldukları her noktayı kazan define evcılarının açık bıraktığı çukurlar ise, tehlike yaratıyor. Yörede oturanlar, çocuklarının bu çukurlara düşerek yaralanması hatta yaşamlarını yitirmesinin işten bile olmadığını belirterek, tedirgin olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55