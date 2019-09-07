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Aksoy: Ukrayna ve Rusya'nın esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında yapılan esir değişimini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hami Aksoy’un katıldığı bir programda...

GENEL 07.09.2019, 17:23
Aksoy: Ukrayna ve Rusya'nın esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında yapılan esir değişimini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hami Aksoy’un katıldığı bir programda sorulan soru üzerine Ukrayna ile Rusya Federasyonu (RF) arasında bugün gerçekleştirilen esir değişimi konusunda, “Memnuniyetle karşılıyoruz. Bu olumlu gelişmenin yaşanmasında emeği geçen, başta Ukrayna ve Rusya Federasyonu liderliği olmak üzere, tüm tarafları yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutluyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması temelinde, bölgesinde barış ve istikrarın teminine yönelik tüm çabalara destek vermeyi sürdürecektir” dedi.

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