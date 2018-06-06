Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Akşener'in evinin karşısındaki duvara yazı yazan şüpheliye takipsizlik kararı

  Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evinin karşısındaki duvara yazı yazdığı gerekçesi ile hakkında, “Basit tehdit" suçundan soruşturma başlatılan...

Akşener'in evinin karşısındaki duvara yazı yazan şüpheliye takipsizlik kararı

 

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evinin karşısındaki duvara yazı yazdığı gerekçesi ile hakkında, “Basit tehdit" suçundan soruşturma başlatılan Burak G., hakkında, Akşener’in şikayetinden vazgeçmesi nedeni ile takipsizlik kararı verildi.

 Meral Akşener’in evinin karşısındaki duvara yazı yazan Burak G. (23) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak G., hakkında “Basit tehdit” suçundan başlatılan soruşturma, suçun şikayete bağlı suç olması ve Akşener’in de 5 Mayıs 2018 tarihinde avukatı aracılığı ile dilekçe sunarak şikayetinden vazgeçmesi nedeni ile takipsizlikle sonuçlandı. 

AKŞENER’İN EVİNİN KARŞISINDAKİ DUVARA YAZI YAZMIŞTI

Meral Akşener'in Beylerbeyi'nde oturduğu evinin karşısındaki duvara, "Her an herşey olabilir" şeklinde yazdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Burak G.(23), emniyet işlemlerinin ardından 5 Mayıs 2018 tarihinde adliyeye sevk edilmiş, savcı tarafından sorgusu yapıldıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme, sorgusunu yaptığı Burak G.’yi, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325