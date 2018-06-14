Akşener: İlk işim Suriye ile meseleleri düzeltmek olacak (2)

PARTİLİLERLE İFTAR YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Mardin'de düzenlediği mitingin ardından Bitlis’e geçerek, partililerle birlikte iftar yemeği yedi.

Partisi tarafından verilen iftar yemeğine katılan Akşener, yemeğin ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşener, daha sonra dinlenmek üzere Ahlat ilçesindeki evine geçti. Bayram sabahı Ahlat'ta vatandaşlarla bayramlaşıp, kahvaltı yapacak olan Akşener, daha sonra karayoluyla Muş’un Hasköy ilçesine geçecek.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

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