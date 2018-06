Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim (2)

EREĞLİ'DE KONUŞTU

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halka hitap etti. Milleti millet yapan değerleri ucuzlattıklarını ifade eden Akşener, "Zannetmeyin ki bizim aramızda ayrılık vardır. Televizyonlarda baykuş gibi konuşanlara inanmayın. Biz biriz ve beraberiz ve kim ne yaparsa yapsın kim ne söylerse söylesin vallahi de ayrılmayacağız billahi de ayrılmayacağız. Bu milleti bizi biz yapan değerleri ucuzlattılar. Paraya dair ne varsa pahalandı. Arabalar, evler, buzdolapları pahalı. Her şey pahalı ama dayanışma imece usulü dostluk, arkadaşlık aile birliği ve her türlü manevi değerimiz ucuzladı ucuzlatıldı. Buradan ilan ediyorum, Güneydoğu'daki pek çok şehrimizden İYİ Parti'den milletvekilleri olacak ve aynı şekilde Zonguldak'tan da olacak. Türkiye'yi manevi olarak Fırat'ın doğusu ve batısı olarak bölenlere inat Türkiye'nin her yerinden milletvekili çıkaracağız ve o arkadaşlarımız gelip TBMM'de bu milletin geleceği için, gençlerin geleceği için kadınların bugün yaşadıklarını artık yaşamamaları için mücadele edecekler" dedi.

Akşener, 24 Haziran'ın apar topar getirilen baskın seçim olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Her şey iyiyse bunu neden getirdiniz. Her şey kötüyse de biz seni niye seçeceğiz? Evet şimdi ilk bir 3'üncü yolla karşılaştı. CHP zihniyeti diye bağıra bağıra geri kalanları bir araya topluyordu. CHP'ye oy verenlerin oylarını da istemiyordu. Onların oylarını istemiyordu. Şimdi araya bir parti girdi. Oda İYİ Parti. Şimdi sövse sövemiyor. Diyemiyor ki camileri ahır yaptılar. Rahmetli Özel ve Menderes'ten ters düşecek. Söyleyecek laf yok. Sadece FETÖ'cü iftirası kaldı. En son sayın başbakan çıktı, 'TİKA'yı kapatacağını söyledi' dedi. Bunun içinde Pensilvalya'dan talimat aldığımı söyledi. Şimdi bunlar talimat almaya alışkın. Bilmiyorlar ki önüne gelende hazır olda, kafa eğik oturmaya alışık oldukları için. Ben burada bir daha söyleyeceğim. Milletimin dışında bana talimat verecek insan anasının karnından doğmadı daha. Hırsız diyemiyorlar, ahlaksız diyemiyorlar. Elde bir FETÖ var. Koskaca bir başbakansın kardeşim. Niye yalan diyorsun. Ben TİKA'yı kapatacağım demedim. Ben 'devletin bütün kurumlarını israf açısından gözden geçireceğim' dedim. Niye hortlardılar ortaya çıktı. Efendim FETÖ bana talimat vermiş. Sen başbakansın. Elinde belge varsa gereğini yapsınlar. Yoksa dedikoducusun. Bir devlet adam dedikodu yapma gereğini yap. Sen orada baston korkuluğu musun? 2.5 yıldır bana FETÖ diyorlar. Bende diyorum ki benim böyle bir irtibatım yok. Belgesi olan savcılığa gitsin diyorum."

Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

FOTOĞRAFLI