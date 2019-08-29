Son Dakika
Akşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Türk tarihine ilişkin araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'daki...
GENEL 28.08.2019, 23:14
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Türk tarihine ilişkin araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'daki evinde akşam saatlerine vefat eden Kafalı'nın ailesinı eve gelen yakınları yalnız bırakmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kafalı'nın Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki evine gelerek aileye başsağlığı diledi. Akşener'e İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile Adana Milletvekili İsmail Koncuk eşlik etti.
'KUTUP YILDIZIMIZI KAYBETTİK'
Akşener, taziye evi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türk milliyetçileri camiasının manevi hocasıdır. Hepimizin bir şekilde feyz aldığı bir insandır ama ben 4 yıl öğrencisi olmuş bir insanım. Kutup yıldızımızı kaybettik. Bu akşam, kendimi çok yalnız hissettim. Allah mekanını cennet etsin" ifadelerini kullandı.
Türk tarihine ilişkin araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'daki evinde akşam saatlerine vefat eden Kafalı'nın ailesinı eve gelen yakınları yalnız bırakmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kafalı'nın Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki evine gelerek aileye başsağlığı diledi. Akşener'e İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile Adana Milletvekili İsmail Koncuk eşlik etti.
'KUTUP YILDIZIMIZI KAYBETTİK'
Akşener, taziye evi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türk milliyetçileri camiasının manevi hocasıdır. Hepimizin bir şekilde feyz aldığı bir insandır ama ben 4 yıl öğrencisi olmuş bir insanım. Kutup yıldızımızı kaybettik. Bu akşam, kendimi çok yalnız hissettim. Allah mekanını cennet etsin" ifadelerini kullandı.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0