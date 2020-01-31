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Akşener'den İmamoğlu’nun tartışılan Erzurum tatili yorumu: O tür konuların kararını seçmen verir (3)
Akşener'den İmamoğlu’nun tartışılan Erzurum tatili yorumu: O tür konuların kararını seçmen verir (3)
GENEL 31.01.2020, 21:33
MERAL AKŞENER, ÖDEMİŞLİLERLE BULUŞTU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir turu kapsamında bugün Ödemiş'i ziyaret etti. Akşener'e Ödemiş ziyaretinde, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray eşlik etti. Akşener'i Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis'in yanı sıra halk karşıladı. Ödemiş Öğretmenevi önünde toplanan partililerle de fotoğraf çektiren Akşener, esnafı gezip, sorunlarını dinledi ardından kentten ayrıldı.
Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), ()
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