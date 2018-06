Akşener: Ağır abi gezen herkesin ipliğini pazara çıkarmazsam Akşener değilim

ELAZIĞ'da konuşan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir iddiayı gündeme getirerek, "Sosyal medyada bir şey dolanıyor. Çiller demiş ki; ben 28 Şubat'ta devlet belgelerini ABD'ye satmışım. Yalnız bu belgeleri görenler AKP'de milletvekili. Buradan ilan ediyorum. Sayın Çiller bunun doğru veya yalan olduğunu açıklamak zorundadır. Tek başına bırakılıp 10 gün telefonu çalmayan birisiyim. Ağır abi gezen herkesin ipliğini pazara çıkarmazsam Akşener değilim"dedi.Malatya'dan sonra Elazığ'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim otobüsü ile vatandaşları selamladıktan sonra miting alanına geçti. Mitingde konuşan Akşener, erken seçim diyenlerin şimdi çok pişman olduğunu, çünkü seçime girmenin yolunu açtıklarını söyledi. Birbirine benzemezlerin nasıl yan yana geldiğini gördüklerini, milliyetçiliği ayaklar altına alıp "Fatiha bilmezler" diyenlerle "Ben milliyetçiyim" diyenlerin nasıl yan yana geldiğini gördüklerini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Demek ki İYİ Parti korkusu herkesi birbirinin yanına getirebiliyormuş. Kardeşim madem bu kadar dost olacaktınız, 7 Haziran'da niçin Ak Parti ile bir hükümet kurmadınız ? Niçin bombaların patlamasına müsaade ettiniz? Niçin hendeklerin kazılmasına müsaade ettiniz? Allah sizden razı olsun. Burada bu sıcak altında oruç ağızla benimlesiniz hakkınızı bana helal edin. Bir seçime gidiyoruz. Sanırsınız savaşa gidiyoruz. İnsanları birbirine düşman eden iktidar yolun sonuna geldiğini görüp ona göre hareket ediyor"dedi.'5 YIL İÇİNDE İŞSİZLİK RAKAMI YÜZDE 5'E İNECEK'Meral Akşener, dünyanın en yüksek işsizlik rakamlarından olan yüzde 11’i çözmek üzere ortaya koydukları proje ile 5 yıl içinde bu rakamı yüzde 5’e indireceklerini, her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacaklarını da belirterek, "Biz iş verinceye kadar gençlerimize ayda 500 TL vatandaşlık maaşı vereceğiz. Hemen ne soruluyor biliyor musunuz? Kaynak. Başka kimseye bu soru sorulmuyor ama. Hani o çaldıkları var ya hepsini onlardan alacağım" dedi. Akla gelecek her yerden et ve canlı hayvan ithalatı olduğunu ve bunların domuzdan üretilen yemlerle beslendiğini de ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kredi kartı borcu konusunda Elazığ’da da büyük sorun var. 4.5 milyon insanımızın borcu var. Geçim sıkıntısına harcanmış küçük borçlar. Ben bunların bir kereliğine affedilmesini sağlayacağım. Yine sordular, 'Kaynak nerede?' Arabalar var arabalar. Kızları, gelinleri, damatları biniyor ya hani. Yıllık 8.5 milyar TL gideri var. Bakanlıktan, bürokrasiden ayrılanlara arabalar, yakıtlar hepsi devlete ait. Siz ödüyorsunuz paralarını. Bir Vectra ile oradan emekli olan benim. O da az yakıyor diye ki yakıtımı da ben karşılıyorum. Atatürk ve arkadaşları, kardeşim ne derdiniz var sizin bu Atatürk’le. Ona söven müptezeli Saray’da ağırladın bunu nasıl açıklayacaksın ? 100 sayfa tarih okumamış biri ülkeyi yönetiyor buna bir son vermek lazım. Dolar almış başını gidiyor. Evlere şenlik Ekonomi Bakanı’nın dediğine göre, dolarla molarla işimiz yokmuş. İğneden ipliğe neden zam yapıyorsunuz o zaman?"'ÇİLLER AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA'Akşener kendisi ile ilgili sosyal medyada dolaşan bir iddia konusunda ise ilk kez paylaşımda bulunacağını ifade ederek, "Sayın Erdoğan’a acıyorum bu kadar ahmağa nasıl katlanıyor. Sosyal medyada bir şey dolanıyor. Çiller demiş ki; ben 28 Şubat’ta devlet belgelerini ABD’ye satmışım. Yalnız bu belgeleri görenler AKP’de milletvekili. Buradan ilan ediyorum. Sayın Çiller bunun doğru veya yalan olduğunu açıklamak zorundadır. Bir başbakan olarak, o devrin başbakanı olarak yapmak zorundadır. Belinde silah olanlardan kimlerin titrediğini, kimlerin kaçtığını, kimlerin korkudan titrediğini açıklamak zorundadır. Tek başına bırakılıp 10 gün telefonu çalmayan birisiyim. Ağır abi gezen herkesin ipliğini pazara çıkarmazsam Akşener değilim. Rahmetli Erbakan’ın teşekkür ettiği tek kişiyim ben. Meral Akşener’e dil uzatırken herkes dikkatli olacak. Her türLü karartma ve hakaret oyunları oynanmaya devam ediliyor"diye konuştu.Akşener konuşmasının sonunda Elazığ milletvekili adaylarını mitinge katılanlara tanıtarak, "Yarıda bıraktığımızı tamamlıyoruz inşallah, arkadaşlarımızı da kendimi de sizlere emanet ediyorum. Allah’ım haram lokma yememize müsaade etme. Bayramınız mübarek olsun" diyerek konuşmasını tamamladı.

FOTOĞRAFLI