Akseki- Seydişehir yolu açıldı

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçeleri arasındaki, kardan kapanan karayolu, sabah saatlerinde çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Antalya- Konya karayolunun bağlantı noktası olan Akseki'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan Akseki- Seydişehir karayolu bu sabah ulaşıma açıldı. Karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yol çift taraflı olarak trafiğe açılırken, bölgede kar yağışının olmadığı belirtildi.