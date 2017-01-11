Akseki- Seydişehir yolu açılamadı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Akseki ve Konya'nın Seydişehir ilçeleri arsındaki, kardan kapanan karayolu ulaşıma açılamadı.

Antalya- Konya karayolunun geçiş noktasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle dünden beri ulaşıma kapalı olan Akseki- Seydişehir karayolu açılamadı. Bölgede kar yağışının etkisini kaybettiği belirtilirken, Karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açmak için aralıksız çalıştığı belirtildi. Akseki çıkışından itibaren yola araçlarına geçişine izin verilmiyor.



