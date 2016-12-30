Akseki'de okullara kar tatili

Adem ÇETİN/ AKSEKİ (Antalya),() - ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Akseki'de geçen hafta perşembe günü başlayan kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Kırsal alandaki birçok mahallenin yolları kapanırken, merkezde kar kalınlığı 80 santimetreyi aştı. Devam eden kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Diğer yandan kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı.

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