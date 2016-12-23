Akseki'de 40 mahalle yolu kardan kapandı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Akseki'de 3 gündür devam eden yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığının ilçe merkezinde 80 santimetreye ulaştığı kaydedildi. 40 mahallenin yolları kapanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi ekipleri yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Antalya- Konya karayolunda ulaşım olumsuz etkilenirken, Akseki- Manavgat karayolunun 30'uncu kilometresinden itibaren ulaşım güçlükle sağlanıyor. İlçenin tüm mahallerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastalara müdahale için kar paletli ambulans gönderdi.

Bölge trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine için vermezken, yüksek tonajlı araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri, Antalya- Konya, Akseki- Manavgat karayollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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