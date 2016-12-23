Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alman basını: Berlin saldırganı Milano'da öldürüldü
Berlin saldırganı öldürüldü
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...

Akseki'de 40 mahalle yolu kardan kapandı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Akseki'de 3 gündür devam eden yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığının ilçe merkezinde...

Akseki'de 40 mahalle yolu kardan kapandı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Akseki'de 3 gündür devam eden yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığının ilçe merkezinde 80 santimetreye ulaştığı kaydedildi. 40 mahallenin yolları kapanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi ekipleri yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Antalya- Konya karayolunda ulaşım olumsuz etkilenirken, Akseki- Manavgat karayolunun 30'uncu kilometresinden itibaren ulaşım güçlükle sağlanıyor. İlçenin tüm mahallerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastalara müdahale için kar paletli ambulans gönderdi.
Bölge trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine için vermezken, yüksek tonajlı araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri, Antalya- Konya, Akseki- Manavgat karayollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55