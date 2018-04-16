Akseki'de 3.9 büyüklüğünde deprem

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Akseki ilçesi yakınlarında Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Akseki ilçesine bağlı Yarpuz mahallesi yakınları olan Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.12'deki deprem 12.3 kilometre derinlikte kaydedildi. Akseki ve çevresinde hissedildilen depremde can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.