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Akşehir'den, Irak'a patates ihracatı

KONYA'nın Akşehir İlçesi'nde, hasat zamanı Afyonkarahisar'dan satın alınan patatesler, soğuk hava deposunda bekletilip, kış aylarında Irak'a ihraç ediliyor. Kiraz diyarı olarak bilinen bölgede üretilen ürünlerinin çoğu ihraç...

Akşehir'den, Irak'a patates ihracatı
KONYA'nın Akşehir İlçesi'nde, hasat zamanı Afyonkarahisar'dan satın alınan patatesler, soğuk hava deposunda bekletilip, kış aylarında Irak'a ihraç ediliyor.
Kiraz diyarı olarak bilinen bölgede üretilen ürünlerinin çoğu ihraç edilen Akşehir'den patates de ihraç ediliyor. Akşehir Belediyesi'ne ait soğuk hava deposunu işleten firmanın yetkilisi Ali Bal, hasat döneminde aldıkları patatesleri soğuk hava deposunda bekletip, kış aylarında ihraç ettiklerini belirtti. Bal, ''Biz hasat zamanı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden bin ton patates aldık. Şu an Kuzey Irak Bölgesi'nden gelen talep üzerine patatesleri 10'ar kiloluk paketleyip ihraç ediyoruz. Her gün TIR'larla başta Zaho ve Erbil olmak üzere Kuzey Irak bölgesine sevkiyat yapılıyor'' dedi.
İhracat sayesinde yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlandığını ifade eden Bal, tarım ürünlerinin yurt dışına satılmasıyla hem döviz girdisi sağlandığını hem de çiftçinin malının değerlendirildiğini kaydetti. Bal, patateslerinde hasat döneminde kilosunun 40-50 kuruşa alındığını ve 1 liraya ihraç edildiğini belirtti.

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