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Akşehir'de sokak hayvanları için 'Bayat Ekmek' projesi

KONYA'da Akşehir Belediyesi, hem bayat ekmeklerin israf olmaması hem de sokak hayvanlarının beslenmesi için 'Bayat Ekmek' projesi başlattı. Proje kapsamında ilçede 20 noktaya bayat ekmeklerin toplanması için kutu konuldu. Akşehir'de ekmek...

Akşehir'de sokak hayvanları için 'Bayat Ekmek' projesi
KONYA'da Akşehir Belediyesi, hem bayat ekmeklerin israf olmaması hem de sokak hayvanlarının beslenmesi için 'Bayat Ekmek' projesi başlattı. Proje kapsamında ilçede 20 noktaya bayat ekmeklerin toplanması için kutu konuldu.
Akşehir'de ekmek israfının önüne geçilmesi ve sokak hayvanlarının aç kalmaması için yeni bir proje başlatıldı. Belediye tarafından yürütülen proje kapsamında vatandaşlar bayat ekmeklerini ilçenin 20 noktasına konuşturulan kutulara bırakıyor. Belediye ekipleri de ekmekleri toplayıp sokaklardaki hayvanların beslenmesinde kullanıyor.
Projeyle ilgili konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ''Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ülkemizde kişi başı ekmek israfı günlük 20 gramı bulmaktadır. Bu yıllık bazda değerlendirildiğinde 1.5 milyar lira civarında bir kaynak israfı ortaya çıkmaktadır. Günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını üzülerek dile getiriyoruz. Evlerimizde bayatlayan ekmekleri ne yazık ki çöpe atarak hem ekmek israfı yapıyoruz hem de bu ekmeklerin kullanılma yolunu kapatıyoruz. Biz bu duruma Akşehir Belediyesi olarak 'Dur' demek için harekete geçtik. Çöpe atılmak istenen bayat ekmekleri, sokak hayvanları için oluşturduğumuz besleme noktalarına kazandırma çalışmasını başlattık. Şehrimizde ekmek israfının önüne geçmek ve bayatlayan ekmeklerin evsel atıklarla birlikte çöpe gitmesini önlemek amacıyla 20 ayrı pilot noktaya yerleştirilen bayat ekmek toplama kutularını, talep doğrultusunda artırmayı amaçlamaktayız" dedi.

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