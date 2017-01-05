Akşehir'de pazar yeri çatısı çöktü: 4 yaralı (3)

YARALI SAYISI 5

Akşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı semt pazarının çöken çatısının enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Yapılan arama- kurtarma çalışması sonucunda enkaz altında kimseye ulaşılamadı. Çatının çökmesinin sonucu 5 kişinin yaralandığı; bunlardan 33 yaşındaki Mustafa Erkekli'nin durumun ağır, diğerlerinin ise hafif olduğu belirtildi.

Kentte son iki haftadır aralıklarla yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığı 65 santimetreye kadar ulaştı, çelikkonstrüksiyon olan çöken çatının üzerinde ise yaklaşık 40 ila 50 santemetre yüksekliğinde kar kütlesi oluştu. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ''Kapalı pazar alanı yaklaşık 3 bin metrekaredir ve bunun yaklaşık 4'te 1'i, yoğun kar birikintisi nedeniyle çöktü. Yoğun kar yağışı nedeniylede geçen hafta pazar açılmamıştı. Bugün de sabah saatlerinde olması nedeniyle pazarcı esnafı dışında çok fazla vatandaşın olmaması, büyük bir faciayı engellemiş oldu'' dedi.