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Aksaz Deniz Üssü'nün yeni komutanı görevine başladı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na Tuğamiral İlker Özkan atandı. Yüksek Askeri Şura'da tuğamiralliğe terfi eden İlker Özkan görevine başladı. Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda nöbet değişimi...

Aksaz Deniz Üssü'nün yeni komutanı görevine başladı
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na Tuğamiral İlker Özkan atandı. Yüksek Askeri Şura'da tuğamiralliğe terfi eden İlker Özkan görevine başladı.
Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda nöbet değişimi yapıldı. Balyoz ve Ergenekon kumpası mağdurlarından Albay Ali Çekiç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tuğamiral rütbesine terfi ettilerek Aksaz Deniz Üssü Komutanı olarak atandı. Bir yıl görevinde kalan Tuğamiral Çekiç, Milli Savunma Bakanlığı'nın 'emekliliklerini istediler' dediği 7 generallerden biri oldu.
Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı görevinden emekliye ayrılan Tuğamiral Ali Çekiç'in yerine Yüksek Askeri Şura kararı ile terfi eden Tuğamiral İlker Özkan atandı.
Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, görevine başladı. Özkan göreve başlamasının ardından ilk olarak Marmaris Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Tuğamiral Özkan, ilçe protokolü ile tanışarak görüş alışverişinde bulundu.

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