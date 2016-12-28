Aksaray’da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/ AKSARAY, () - AKSARAY buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 4’ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 08.30 sıralarında Aksaray Akin köyü yolunda meydana geldi. Aksaray merkeze bağlı Gültepe Köylü’nden, Güller Ceylan Acar İlkokulu'na öğrenci taşıyan 58 yaşındaki Hamza Bülbül yönetimindeki 68 S 0359 öğrenci servisi, iddiaya göre yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkın şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan öğrenciler Eren C. (13), Bedirhan Ç. (6), Zilan Ç. (10) ve Kübra Ç. (6) ile hostes Elmas B. (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Minibüste bulunan diğer 4 öğrenci iler birlikte kazadan yara almadan kurtulan ve kazayı anlatan şoför Hamza Bülbül, "Çocukları okula getiriyordum. Hızım normaldi. Araç birden kaymaya başladı. Ayağımı gazdan tamamen çektim ancak kazaya engel olamadım. Araçta 8 öğrenci vardı. Yolda tuzlama çalışması yapılmamış. Tuzlama yapılsaydı bu kazayı yaşamazdık" dedi.



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