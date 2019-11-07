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Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama-2
AKSARAY'daki Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhlanıp, okulda istenmediği iddia edildi. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin eğitimlerine devam ettiği, konuyla ilgili de...
GENEL 07.11.2019, 11:34
AKSARAY'daki Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhlanıp, okulda istenmediği iddia edildi. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin eğitimlerine devam ettiği, konuyla ilgili de gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi. Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzeretoplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizimli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Veliler arasında yaşanan tartışmalar da cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medya da paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray Valiliği, açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklama şöyle: ''Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır öğretimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da otizimli çocuklar yuhlandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal öğretimlerine devam etmktedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir Özel Eğitim Okulu planlanmış olup, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır'' denildi.
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