Aksaray'ın Demirci beldesinde seçmen yeniden sandık başına gidecek

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçmen, belediye başkanlığı için yeniden sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatası iptal edilen Büyük Birlik Partili Ramazan Bozlak, yeniden aday olacağını açıkladı.Gülağaç ilçesine bağlı 4 bin 280 nüfusa sahip 3 bin 150 seçmenden 2 bin 600'ü, 31 Mart'ta yapılan Genel Mahalli Seçimlerinde sandık başına giderek oy kullandı. BBP adayı Ramazan Bozlak, bin 268 oyla belediye başkanlığına seçildi. En yakın rakibi Ak Parti adayı Hüseyin Us ise 741 oy aldı.Ak Parti Bozlak'ın, hakkında 2 ceza kararı olduğu için başkanlık yapamayacağı gerekçesiyle YSK'ya itiraz etti. YSK da Bozlak'ın mazbatasını iptal etti. Belediye meclisinin asil ve yedek üyelerinin de istifa etmesi üzerine YSK tarafından dün 60 gün sonra yeniden seçim yapılması kararı verildi.MAZBATASI İPTAL EDİLDİ, YENİDEN ADAYMazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak, yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu belirtti. Hakkındaki 2 ceza kararı gereği mazbatasının iptal edildiğini ifade eden Bozlak, şunları söyledi:''Benim mazbatamın düşmesine sebep olan 2 cezam vardı. 2010 yılında 2863 sayılı 'Tarih ve Kültür Varlıklarına Muhalefet' suçundan 10 ay, 2013 yılında da bir kavgadan 5 ay hapis cezası aldım. Bu iki suçun infazı gerçekleşti. Ben kavgadan 'Memnu hakların iadesi' (Yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararını almayı unutup, seçimlere katılmıştım. Ben bunu almış olsaydım, mazbatamda düşmüş olmayacaktı. Bu kararı alıp, seçim kuruluna vereceğim. Böylelikle yeniden yapılacak seçimlere aday olmamı engel teşkil edecek durum ortadan kalkacak. Demirci beldesinde tekrar adayım.''

FOTOĞRAFLI