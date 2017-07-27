Güven USTA / İSTANBUL () - Afet benzeri sağanak yağışın ardından Fatih Aksaray'da yol göle döndü. Araçlar göle dönen yoldan güçlükle ilerledi.
(FOTOĞRAF)
Güven USTA / İSTANBUL () - Afet benzeri sağanak yağışın ardından Fatih Aksaray'da yol göle döndü. Araçlar göle dönen yoldan güçlükle ilerledi. (FOTOĞRAF)
27 Temmuz 2017 Perşembe 21:18
Güven USTA / İSTANBUL () - Afet benzeri sağanak yağışın ardından Fatih Aksaray'da yol göle döndü. Araçlar göle dönen yoldan güçlükle ilerledi.
(FOTOĞRAF)
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