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Aksaray'da nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi

Tolga YANIK/AKSARAY, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nce Aksaray’da yapılan arazi çalışmalarında, nesli tehlikede olan alaca sansar (Vormela peregusna) görüntülendi. Orman ve...

Aksaray'da nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi

Tolga YANIK/AKSARAY, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nce Aksaray’da yapılan arazi çalışmalarında, nesli tehlikede olan alaca sansar (Vormela peregusna) görüntülendi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesi ile türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi için yapılan arazi denetimi ve yaban hayatı gözlemlerinde, Aksaray kırsalında nesli tehlikede olan alaca sansar fotoğraflandı. Yaban hayatında ender rastlanan türlerden alaca sansarın görüntülenmesi heyecanla karşılandı.
KIRMIZI LİSTEDE
Alaca sansar, yiyecek kaynaklarının azalması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırıldığı 'IUCN Red List Categories and Criteria'nın kırmızı listesinde yer alıyor. Alaca sansar, Türkiye'de Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunurken, dünyada ise Güneydoğu Avrupa, İran, Afganistan, Türkmenistan, Moğolistan üzerinden Kuzey Çin’e kadar yayılış gösteriyor.
'KOKARCA' DİYE BİLİNİYOR
Kendini savunma durumunda kaldığında yaydığı kötü koku nedeniyle 'kokarca' olarak bilinen alaca sansar, genellikle sürüngen ve tarla kemirgenleri ile besleniyor. Alaca sansar, zararlılar ile biyolojik mücadelede önemli yer tutuyor.

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