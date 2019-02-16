Aksaray'da gece kulübündeki silahlı kişiler polisi alarma geçirdi (1)

Alper KORKMAZ - İstanbul - AKSARAY'da bir gece kulübünde silahlı 2 kişinin rastgele ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat polisi de desteğe çağrıldı. Polis, gece kulübü önünde önlem aldı.
(FOTOĞRAF)
Alper KORKMAZ - İstanbul - AKSARAY'da bir gece kulübünde silahlı 2 kişinin rastgele ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat polisi de desteğe çağrıldı. Polis, gece kulübü önünde önlem aldı. (FOTOĞRAF)
16 Şubat 2019 Cumartesi 08:34
Alper KORKMAZ - İstanbul - AKSARAY'da bir gece kulübünde silahlı 2 kişinin rastgele ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat polisi de desteğe çağrıldı. Polis, gece kulübü önünde önlem aldı.
(FOTOĞRAF)
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