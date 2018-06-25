Aksaray'da Ak Parti 2, MHP 1, İYİ Parti milletvekilliği kazandı

AKSARAY'da kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 76,24 oy aldı. Milletvekili seçimlerinde ise Ak Parti 2, MHP 1, İYİ Parti de 1 milletvekiline sahip oldu.267 bin 68 seçmeni olan Aksaray 891 sandık kuruldu. 228 bin 283 kullanılan oydan 221 bin 760'ı geçerli, 6523 geçersiz sayıldı. Receq Tayyip Erdoğan 168 bin 568 oy (yüzde 76.24), Muharrem İnce 31 bin 444 (yüzde 14.22), Meral Akşener 17 bin 813 (yüzde 8.06), Selahattin Demirtaş in 348 (yüzde 0.61), Temel Karamollaoğlu bin 634 (yüzde 0.74), Doğu Pelinçek 309 (yüzde 0.14) oy aldı.Aksaray'da 3 olan milletvekili sayısı 4'e yükselirken 1 Kasım seçimlerine göre 3 milletvekilene sahip olan Ak Parti 2, MHP 1, İyi Parti de 1 milletvekili kazandı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

İlknur İnceöz: 1973 yılında Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aksaray’da Serbest Avukat olarak çalıştı.23, 24, 25 ve 26'ncı dönem milletvekili ve Ak Parti Grup Başkanvekili. Evli ve 1 çocuk annesi.

Cengiz Aydoğdu: 1958 yılında Aksaray'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak görev aldı. Artvin ve Kırklareli Valiliği yaptı. 26'ncı dönem milletvekili. Evli ve 2 çocuk babası.

MHP MİLLETVEKİLİ

Ramazan Kaşlı: 1969 yılında Aksaray'da doğdu. Lise mezunu ve ayakkabı satışı yapan bir mağazayı işleten Kaşlı, MHP İl Başkanlığı yürüttü. Evli ve 2 çocuk babası.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ

Ayhan Erel: 1959 yılında Gümüşhane'nın Kırıklı Köyü'nde doğdu. Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli illerde öğretmenlik yapan Erel,1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılına kadar öğretmenlik ile avukatlığı Aksaray'da bir arada yürüttü. Bir dönem MHP Aksaray İl Başkanlığı yaptı. Erel, evli ve 3 çocuk babası.



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