Aksaray'da AFAD'dan yılan operasyonu

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, () - AKSARAY'da AFAD ekipleri, bir evin kilerinden çatıya kaçan yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

Merkeze bağlı Taptuk Emre Köyü'nde 49 yaşındaki Fikret Koca, müstakil evinin kilerinde bir yılan olduğunu gördü. Ardından da AFAD ekiplerini arayıp yardım istedi. Eve gelen AFAD ekipleri, yılanın tandırın bacasından çatıya kaçtığını fark etti. Bunun üzerine çatının bir kısmını söken ekip yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda olan yılanı yakaladı. Yılanı bez torbaya koyan ekip, evin yaklaşık 20 kilometre uzağında boş arazide doğaya bıraktı.

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