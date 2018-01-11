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AK Parti'li Enç, 'VIP' kedilere sahip çıktı

AK Parti Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Havalimanı VIP girişindeki kedilere, sahip çıktı. VIP girişine kedi evi yapılmasına öncülük eden Enç, havalimanına her gelişinde kedilerle yakından ilgileniyor.

AK Parti'li Enç, 'VIP' kedilere sahip çıktı
AK Parti Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Havalimanı VIP girişindeki kedilere, sahip çıktı. VIP girişine kedi evi yapılmasına öncülük eden Enç, havalimanına her gelişinde kedilerle yakından ilgileniyor.

AK Parti Antalya Milletvekili aynı zamanda TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Havalimanı VIP çevresinde yaşayan kedilere sahip çıktı. Enç, hayvanların soğuk kış günlerinde, sokakta kalmamaları için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile görüşerek, VIP girişi önüne kedi evi yapılmasını sağladı. Hayvanlarla yakından ilgilenen Enç, kendi evinde de 2 kedisi olduğunu belirterek, "İnanın insanlara pozitif enerji saçıyorlar, onları severken stresinizi atıyorsunuz. Her geliş- gidişimde mama getiriyorum. Onları seviyor, ellerimle besliyorum" dedi.

Kedilerin 'isim annesi'nin de kendisi olduğunu kaydeden Enç, "Siyah olanın adı 'Kömür', annesininki 'Duman', babasının adı ise 'Benekli'. Ben olmadığım zamanlar kedilerle VIP personeli ilgileniyor. Herkes el birliğiyle kedilere bakıyor" diye konuştu.
Hayvanlara karşı işlenen suçları 'cinayet' olarak nitelendiren AK Parti'li Enç, şunları söyledi:

"Onlar da bir canlı. Hayvanlara karşı işlenen suçlar, Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılarak, ceza kanununa geçecek. Yakın zamanda Meclis'e de yasamız gelecek. Hayvanseverleri de inşallah mutlu etmiş olacağız. En önemlisi, sokakta yaşayan hayvanlarımızı mutlu edeceğiz ve güvene alacağız. Onlara karşı işlenen suçlar cezasız kalmayacak." 

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