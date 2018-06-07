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 AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, havalimanında sandık görevlilerini ziyaret etti

  İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, ()  CUMHURBAŞKANI ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemleri başta Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları olmak üzere sınır...

 AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, havalimanında sandık görevlilerini ziyaret etti

 

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, ()  CUMHURBAŞKANI ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemleri başta Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları olmak üzere sınır kapılarında bugün itibariyle başladı.

Yurt dışında yaşayan seçmenler için oy kullanabilmesi için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş ve Gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kullandı. Bugün saat 08.00’da sınır kapılarında başlayan oy verme işlemleri 24 Haziran'da  saat 17.00’a kadar devam edecek.

OY KULLANMAYA DAVET ETTİ

 AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan sandık görevlilerini ziyaret etti. Şenocak, ”Yurt dışında yaşayan seçmenlerin burada oylarını  kullanmalarına şahit olduk. Biz de bir ziyaret edip hayırlı olsun dileklerimizi illettik. Sandık kurulundaki arkadaşlara da başarılar diledik. İnşallah ülkemiz için hayırlı sonuçların olacağını temenni ediyoruz. İnşallah buradan çıkan sonuç ülkemize, vatanımıza hayırlı olur. Burada 12 sandık var, 4 vardiya şeklinde oylar kullanılıyor. Yurt dışında olmayıp da Türkiye’de olan seçmenlerimiz, seçimin son gününe kadar burada oy kullanabilirler. Yurt dışında ve yurt içinde oylarını kullanacak vatandaşlarımızın oy kullanma vazifelerini yerine getirmelerini özellikle istirham ediyorum” dedi.

SEÇMENLERLE SOHBET ETTİ

Şenocak daha sonra oyunu kullanmak için Almanya’nın Münih kentinden gelen Mahmut Terlemez ile sohbet etti. Terlemez'in, “Erdoğansız bu ülke olmaz. Ezerler bizi bitirirler, hem vallahi hem billahi bitirirler. Her taraftan saldırıyorlar, pusuya geçmişler bizim düşmemizi, parçalanmamızı bekliyorlar. Erdoğan’sız bu ülke batar” dedi.  Şenocak da  ”Sizin orada daha rahat edebilmeniz için şer odaklarına rağmen inşallah hep beraber orada Türk vatandaşı kardeşlerimiz, buradaki milletimiz ile beraber bu davaya sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz güçlü olduğumuz sürece sizler orada da rahat etmiş olacaksınız.”

(FOTOĞRAF)

 

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